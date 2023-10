Pourquoi les entrepreneurs échouent

Les révélations de 30 entrepreneurs français sur les difficultés de leur parcours. Cet ouvrage traite des échecs, des erreurs et des difficultés des entrepreneur de l'écosystème français, aujourd'hui en pleine croissance. Il se fonde sur des entretiens réalisés avec 30 fondateurs de startups et d'experts (parmi eux Firmin Zocchetto de Payfit, Frédéric Mazzella de Blablacar, Ludovic Huraux d'Attractive World ou encore Jean de la Rochebrochard, investisseur connu de la place parisienne...). L'objectif est de mettre en lumière les parcours d'entrepreneurs français inspirants et plus spécifiquement leurs difficultés, thème rarement traité en France. En les questionnant sur leurs plus grands échecs, on apprend de précieuses leçons sur : - comment se séparer d'un collaborateur ; - comment négocier les bonnes conditions lors d'une levée de fonds ; - comment savoir s'il faut persévérer ou abandonner un projet qui ne fonctionne pas ; - etc. L'ouvrage s'organise en sept grandes thématiques clés dans la création d'une startup et de toute entreprise : surmonter ses difficultés personnelles, s'associer, trouver un product-market-fit, lever des fonds et se financer, gérer la croissance, recruter ou encore apprendre à manager.