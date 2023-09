La Sorcière rouge Tome 1 : La dernière porte

Il existe une porte qui ne s'ouvre que pour les êtres désespérés, pour les personnes qui ne savent plus vers qui se tourner. Derrière cette porte : la Sorcière Rouge ! Wanda Maximoff a elle aussi été en détresse, et à présent qu'elle a enfin trouvé la paix, elle souhaite venir en aide aux malheureux. Mais comment réagira-t-elle lorsqu'elle recevra la visite de... Viv Vision ? Wanda Maximoff a désormais un parcours aussi ambigu au cinéma (elle est le vilain de Doctor Strange and the Multiverse of Madness) que dans les comics (on se souvient de son rôle dans Avengers : La Séparation ou House of M). L'heure de la rédemption est-il enfin venu ?