Le monde magique de Sasha Tome 1 : Le grand secret

Sasha s'est toujours sentie différente des autres chevaux. En effet, ses deux soeurs aînées sont noir et brun tandis qu'elle est grise à l'exception d'une tache blanche sur son dos. Un jour, à l'école, sa tache se met à la démanger et lui donne envie de s'envoler ! La gêne est tellement forte que Sasha saute par-dessus un rocher... et découvre que sa tache fait des étincelles ! Bientôt, des secrets sur sa véritable identité sont dévoilés...