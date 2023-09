L'escape game maudit

Aujourd'hui, la classe d'Alexis va faire un escape game dans un musée avec des casques de réalité virtuelle. Ca aurait pu être sympa s'il n'avait pas été mis dans un groupe de nuls qui le détestent. Peu importe, Alexis a l'esprit de compétition et il a bien l'intention de gagner. Son groupe est affecté à la section égyptienne et ils ont 90 minutes pour trouver la sortie. Mais dans sa hâte de récupérer un objet nécessaire au jeu, Alexis casse un vase. Il dissimule sa bêtise. C'est alors que le jeu prend un tout autre tour : il ne s'agit plus d'énigmes à résoudre, mais d'un jeu de chat et de la souris entre Alexis et la déesse crocodile qui veut peser son coeur pour décider de sa punition. Trouver la sortie n'aura jamais été aussi pressant... ni aussi terrifiant.