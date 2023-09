Connaissance des arts. Hors-série : Nicolas de Staël

Nicolas de Staël est un peintre français d'origine russe. Sa carrière s'étale sur 15 ans, de 1940 à sa mort en 1955. Il a peint durant ces années plus d'un millier de tableaux. Sa peinture est en constante évolution. Sombre à ses début, elle aboutit à l'exaltation de la couleur. Ses toiles se caractérisent par d'épaisses couches superposées et un important jeu de matières à une peinture plus fluide. Par son style évolutif, qu'il a lui-même qualifié d'" évolution continue ", il appartient aussi bien à l'Ecole de Paris, qu'aux abstrait ou à l'art informel. Il meurt à 41 ans se jetant de la terrasse de l'immeuble où il avait son atelier à Antibes