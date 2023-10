Les étoiles doubles

En 1811, au Siam, deux frères jumeaux naissent unis par le sternum. Grâce à l'amour inconditionnel de leur mère, ils grandissent à l'abri du rejet et de l'exclusion. Leur intelligence et leur agilité hors du commun attirent bientôt la convoitise d'un marchand qui leur promet un prestigieux avenir en Occident. Jeunes adultes, Chang et Eng sont alors exhibés tels des animaux de foire en Europe et en Amérique. Inexorablement liés, ils affrontent la cupidité et l'obscurantisme, surmontant les préjugés pour s'émanciper de leurs " protecteurs " et épouser deux soeurs audacieuses avec qui ils ont vingt et un enfants. Leur notoriété planétaire est à l'origine de l'expression " frères siamois ". De la révolution industrielle à la guerre de Sécession, leur épopée mêle les figures de la reine Victoria, de Geoffroy Saint-Hilaire, de Barnum et d'Abraham Lincoln. Ce formidable plaidoyer pour le droit à la différence, résonne aujourd'hui avec plus d'actualité que jamais.