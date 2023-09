Les loups du millénaire Tome 5

Cinq ans sont passés et la vie à Mahiganote suit son cours, les enfants grandissent et les parents vaquent à leurs occupations. Pourtant un événement majeur va déstabiliser la meute de la côte Est. Un grand malheur s'abat sur Sienna. Sa vie est chamboulée à la fois par une disparition tragique et par l'apparition de pouvoirs extraordinaire chez son fils Rowan. Difficile de mener tout ça de front sans être perturbée, d'autant que bien entendu ses beaux-parents et la presse s'en mêlent. Aiden, quant à lui, est aux prises avec les membres les plus conservateurs de sa meute, son pouvoir est remis en cause, la lutte ne fait que commencer...