Le comte de Monte-Cristo Tome 1

"Attendre et espérer" voilà toute la sagesse d'Edmond Dantès Edmond Dantès, le personnage le plus célèbre des romans d'Alexandre Dumas, est un fier marin qui, sur le point d'être nommé capitaine et d'épouser sa bien-aimée, Mercédès, est arrêté". Le destin d'Edmond Dantès possède la simplicité et la force des grands mythes. 1815. Louis XVIII rétabli sur le trône se heurte à une opposition dont l'Empereur, relégué à l'île d'Elbe, songe déjà à profiter. Dans Marseille livrée à la discorde civile, le moment est propice aux règlements de comptes. C'est ainsi que le marin Edmond Dantès, accusé de bonapartisme, est emprisonné au château d'If, victime de deux rivaux, Fernand et Danglars, et de Villefort, un magistrat ambitieux. Grâce à l'amitié de l'abbé Faria, il s'évade et peut alors assouvir sa vengeance. "Dumas séduit, fascine, intéresse, amuse, enseigne". - Victor Hugo.