Cuisine sans frontières. Recettes pleines de saveurs et de solidarité

Une cuisine du monde militante et savoureuse ! Cuisine Sans Frontières favorise la rencontre des cultures autour des fourneaux et l'intégration de personnes migrantes par la cuisine. La réciprocité est au coeur de ce projet. Chacun et chacune apporte ici un bout de son histoire, fait ainsi connaître son patrimoine culinaire et vient en retour enrichir la palette de la cuisine française. Cet ouvrage présente une quarantaine de recettes proposées et préparées par les ressortissants d'une trentaine de pays représentés dans l'association : Algérie, Albanie, Géorgie, Congo, RDC, Côte d'Ivoire, Nigeria... Au menu : tajine de veau aux petits pois et fonds d'artichauts (Maroc), boulettes de poisson au lait de coco (Congo), verrines de betteraves aux noix (Arménie), thiep (Sénégal), mini-feuilletés de zaatar (Moyen-Orient), gâteau de Pâques (Russie)... De micros récits réalisés lors d'ateliers d'écriture collectifs et un reportage dessiné par l'illustrateur Morgan Navarro viennent compléter ce beau livre de cuisine pas comme les autres où engagement humaniste rime avec saveurs d'ailleurs et bonheur de l'échange. L'ASSOCIATION : Apparue dans le sillage du réseau RESF en 2015, l'association Cuisine Sans Frontières, située à Grenoble, propose à la vente - à emporter ou en activité traiteur - des plats du monde, et offre ainsi à ses cuisinières et cuisiniers non seulement une activité, mais aussi les moyens d'améliorer leur niveau de français, de faire des stages et d'obtenir des diplômes.