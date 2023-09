Hors service

"Ca va passer... Ca passe toujours. ". . Et pourtant, ça ne passe pas ! Pour ce prêtre de 45 ans un peu suractif, tout va basculer. Une péritonite aiguë se déclare, qui révèle bientôt une tumeur envahissante. Hospitalisation en urgence, opérations en série et de longs mois de convalescence bouleversent son quotidien, mais aussi sa vie intérieure. Alité, ce prêtre connecté ne l'est plus qu'à sa perfusion, et à ses nombreux visiteurs... Au fil des pages et des semaines, la maladie donne lieu à un voyage inattendu au pays de l'abandon, de la fragilité et de la dépendance. Avec pudeur et authenticité, mais aussi une dose d'humour, le père Amar nous livre un témoignage d'une grande profondeur où se mêlent l'expérience de la souffrance et l'éclairage de la foi. Le père Pierre Amar, prêtre du diocèse de Versailles, est l'un des fondateurs du site "Padreblog" qui offre une parole de prêtres franche, directe et réactive sur l'actualité.