Ce beau calendrier de l'avent cache 24 livres qui enchanteront les enfants Un joli livre illustré se cache derrière chacune des fenêtres de ce beau calendrier de l'avent. Des princes, des princesses, des dragons et des dinosaures enchanteront les enfants au fil de récits captivants qui les aideront à compter les jours jusqu'à Noël. Parmi les livres du calendrier, ils trouveront le récit Vive le vent, avec un code QR pour écouter et chanter la chanson, et Le chant de Noël de Charles Dickens dans une version spécialement adaptée pour les jeunes enfants. En tout 24 livres à lire et à relire pour se constituer une petite bibliothèque.