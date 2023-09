Croquis de Bretagne Humeurs et Ode à la vie

Avec ces fragments de vie constitués en Miscellanées (mélanges de textes), Claude Couderc poursuit après "Petits bonheurs bretons" , "Ecrits de Bretagne" ses observations, en forme de croquis, autour du Finistère, entrecoupées de réflexions, d'émotions, d'humeurs sur tout ce qui nous entoure. Les choses les plus simples, comme une variation de lumière sur un sentier côtier, la flamboyance des roses au matin, la coulée d'or des ajoncs, côtoient des sujets plus graves, comme la perte d'un enfant et d'autres injustices. Ces textes constituent cependant dans leur ensemble une véritable ode à la vie. L'auteur nous invite à considérer comme l'affirmait le poète Breton Xavier Grall que : "Le monde est beau. Rien n'est définitif. La vie est un long mouvement perpétuel et musical⦠Rien ne meurt. Tout gîte dans tout".