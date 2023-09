Mamie s'est fait la malle

Merlin, 13 ans, doit composer avec une famille fantasque. La plus excentrique de tous est sans conteste sa grand-mère, qui fut une illusionniste renommée sous son nom de scène, Esméralda. Cette dernière commençant à perdre la tête, ses filles choisissent de la placer aux Cèdres bleus, une maison de repos où règnent l'ordre et une propreté aseptisée. Voyant Esméralda dépérir, Merlin décide d'agir. Avec l'aide de sa cousine Alice, il prépare la dernière grande évasion de la reine de l'illusion. Direction la Bretagne, et la maison de famille menacée de vente, qui cache pas mal de mystères. Une expédition délirante pleine de panache.