Ikkyu, tome 2

Moine zen, fils illégitime d'un empereur, Ikkyu interroge la foi et les règles de son époque. Son esprit libre et ses préceptes vont profondément marquer non seulement le bouddhisme japonais mais aussi la culture japonaise, jusqu'à nos jours. Rebaptisé Sojun dans ce deuxième volume, le moine en devenir approfondit sa foi et sa pratique auprès du sévère et célèbre Sodon Kaso. Continuant à chercher sa propre voie, il est victime de la jalousie et de l'incompréhension de ses pairs. La guerre fait rage entre le shogunat et les grands seigneurs locaux, amenant toujours plus de tristesse et de misère. C'est dans ce contexte que Sojun quitte son nouveau maître, qui l'a rebaptisé Ikkyu ("le repos"), pour poursuivre son destin au sein du peuple. Mangaka et animateur de dessin animé, Hisashi Sakaguchi est né le 5 mai 1946 à Tokyo et décède le 22 décembre 1995. Il commence sa carrière comme intervalliste pour les studios d'animation d'Osamu Tezuka. Passionné par la bande dessinée, et particulièrement désireux de contrôler entièrement les objets issus de son génie créatif, il abandonne le cinéma d'animation au tournant des années 1970 pour se consacrer à la réalisation de plusieurs mangas, dont les plus connus sont Ikkyu, Version et Fleurs de pierre (éd. Revival, 5 volumes, 2023-2025).