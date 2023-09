L'Assassin royal Tome 12 : L'homme noir

Devoir et les siens accostent enfin sur l'île d'Aslevjal. C'est au coeur de cet enfer de glace que le prince doit honorer sa promesse : ramener la tête du dragon Glasfeu. Mais entre les conditions climatiques hostiles, l'animosité d'une partie des Outrîliens qui les accompagnent et la mauvaise humeur de Lourd, dont les attaques d'Art incontrôlées gagnent sans cesse en puissance, l'expédition piétine. Pire, l'Homme noir, gardien légendaire de Glasfeu, a refusé les offrandes qui lui étaient destinées. La ruse et l'habileté de FitzChevalerie suffiront-elles à son prince pour remplir sa mission ?