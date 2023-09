Mon business model

"Le glauque ne remonte pas tout seul, il faut aller le chercher avec les dents. Personne ne vous apporte des bébés congelés sur un plateau". Joseph Haquim surfe sur le bitume entre Barbès et les Maréchaux nord. Parachuté par Pôle emploi chez les Perez, une agence de presse spécialisée dans les faits divers, familiale et crépusculaire, il pousse son pion méchant jusqu'à la réussite entrepreuneuriale et monte une start-up de fin des temps, entouré d'une escouade de bras cassés. Argent, filons, indics, escroqueries... Les moyens ne manquent pas pour refourguer aux tabloïds des scoops pas très nets - et faire justice soi-même au passage. Mais lorsque l'adversité se rappelle à lui, Jo est prêt à tout pour défendre son business model. Même au pire.