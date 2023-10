Demon Slayer Roman Tome 2

Second tome de la très attendue adaptation en romans, des manga Demon Slayer ! Tanjiro a commencé son long périple à la recherche d'un moyen pour rendre à Nezuko son humanité et pour venger la mort de sa mère et de ses frères et soeurs. Désormais membre des pourfendeurs de démons, il a fait la rencontre de ses camarades de promotion Zenitsu et Inosuke, qui sont devenus ses compagnons de route. Sur le mont Natagumo, Tanjiro et ses amis affrontent une famille de démons araignées qui leur donne du fil à retordre, au point que la situation devient désespérée. Mais les "piliers" de l'organisation des pourfendeurs de démons ne les laissent pas tomber ! Plus qu'un manga, un phénomène ! Près de 6 millions d'exemplaires ont été vendus en France depuis la parution du tome 1 ! Si la série principale de Koyoharu Gotouge s'est achevée avec le 23e tome, les nombreux projets autour de la licence continuent d'éveiller l'intérêt des fans. Ainsi ce mois-ci nous proposons trois nouveautés dont la suite de cette incroyable épopée en roman jeunesse. Un second volume qui s'attarde sur les terribles combats qui font rage sur le mont Natagumo.