Dark Web T03 (Variant - Tirage limité) - COMPTE FERME

New York est la proie des démons ! Tandis que Spider-Man affronte des versions infernales de ses pires ennemis, les X-Men font ce qu'ils peuvent pour prêter main- forte au Tisseur. Quel est le rôle de Venom dans tout ça ? Et celui de Bedlam ? Que restera-t-il de New York après la bataille ? Dernier tome pour cet évènement qui a passionné les fans de Spider-Man et des X-Men durant trois mois, en marge des aventures publiées dans MARVEL COMICS et DESTINY OF X. Un crossover aux dessins particulièrement alléchants, puisqu'il réunit Ed McGuinness (Avengers), Bryan Hitch (Ultimates) et Adam Kubert (Wolverine)... entre autres !