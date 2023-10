Destiny of X T18 (Edition collector) - COMPTE FERME

Dents de Sabre est à la tête de sa propre équipe mais pour combien de temps ? La mutinerie menace chez les Exilés. Synch fait le point sur sa vie. Domino, Deadpool et Omega Red tombent entre les griffes du pire ennemi d'X-Force. Kate Pryde et les Maraudeurs font une découverte importante. Et les U-Men ont capturé Escapade et les Nouveaux Mutants ! Chez les X-Men, tout est toujours en mouvement ! De nouvelles sagas commencent, d'autres se poursuivent et certaines séries s'approchent de leur conclusion. Une chose est sûre, les lecteurs raffolent de ce rendez-vous mutant bimensuel devenu la norme depuis quelques années !