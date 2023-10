Les Belles Histoires contes de loups

7 histoires toutes différentes : -Le doudou du loup Impossible pour Petit Loup de s'en prendre à un lapin qui ressemble étrangement à son doudou chéri ! -Drôle de cadeau dans le traîneau Un loup monte à bord du traîneau du Père Noël, pour l'aider dans sa tournée, ou pour approcher des enfants ? -Qui a peur du loup ? Les animaux de la forêt sont inquiets car un loup rode près de chez eux ! -Les trois cochons petits et le méchant grand loup Les trois cochons petits fâchés avec leur maman font une étrange demande au loup... -Les frères loups Loup Gris et Loup noir les frères jumeaux s'adorent mais sont aussi rivaux. -Une nuit à l'école Et si le loup dont toute la ville a peur s'était caché dans l'école ? -Loup y es-tu ? Au risque de se faire attraper par les chasseurs trois petits loups affamés vont se chercher à manger.