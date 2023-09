Paroles d'arbres

Cet ouvrage livre des témoignages de relations intenses avec les arbres. Ces dernières relèvent parfois de dispositions continues, concernant des pans entiers de l'existence, d'autres au contraire d'expériences circonscrites dans le temps ; elles vont de sensations hors normes jusqu'à des moments mystiques, en passant par des communications qui transcendent l'ordinaire. Il y est même question du rôle des arbres dans une expérience de mort imminente. Ces récits, rassemblés par Ernst Zürcher, scientifique forestier internationalement reconnu pour l'importance de ses travaux, proviennent de personnalités diverses rencontrées au gré des conférences données par l'auteur. Ils manifestent le regain et la diffusion d'une sensibilité renouvelée aux arbres. Puisse-t-elle se diffuser plus encore et contrecarrer la destruction du vivant à laquelle nous continuons de contribuer avec obstination.