Une brève mais intense histoire du whisky français

La France, pays du vin, du cognac, de l'armagnac, du calvados... mais aussi du whisky ! Depuis les premiers tests de distillation de malt réalisés dans les années 1980, les distilleries de whisky ont essaimé sur tout le territoire. De la Bretagne à la Provence en passant par l'Alsace et la Corse, des dizaines de producteurs se sont lancés dans l'aventure par passion, curiosité ou pragmatisme. Ils sont aujourd'hui une centaine à brasser, fermenter, distiller et faire vieillir leur whisky dans l'Hexagone. Dans ce livre richement illustré, Matthieu Acar, expert au savoir encyclopédique, nous conte cette incroyable destinée. Laissez-vous emporter par l'Histoire brève mais intense du whisky français et découvrez la richesse des savoir-faire de plus de 80 producteurs désireux de proposer des spiritueux artisanaux et emblématiques de leur terroir.