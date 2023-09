Le grand livre des patates. Variétés - Techniques - Recettes - Conseils

Ordinaire, la pomme de terre ? La diversité de ses variétés raconte au contraire l'histoire d'un tubercule qui ne cesse de se réinventer pour s'adapter à nos besoins. Les Français en consomment en moyenne 50 kg par an, ce qui en fait l'un de nos aliments préférés. Mais celle que l'on surnomme affectueusement patate a dû âprement se tailler une place dans nos assiettes depuis son arrivée des Andes il y a quatre siècles. C'est cette passionnante histoire que Marie-Laure Fréchet raconte dans cet ouvrage à la fois didactique et pratique, puisqu'on y trouve aussi des pages éclairantes sur la façon de choisir, de cuisiner et de conserver la pomme de terre. Bérengère Abraham propose, quant à elle, une cinquantaine de recettes : les basiques (frites, pommes de terre vapeur...), les classiques (pommes duchesse, brandade de morue...), les régionales (aligot, gratin dauphinois...), les voyageuses (tortilla, stoemp...) et les contemporaines (hachis parmentier revisité, tian de pommes de terre au guanciale...) pour tous les amoureux de la patate.