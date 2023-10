Blue Lock T16 Edition Limitée

Suite aux attaques impétueuses de la sélection japonaise u-20 centrées sur Sae Itoshi et Ryûsei Shidô en état de grâce, le Blue Lock décide d'abattre son dernier atout, Shôei Barô. Le match prend des allures de combat à mort, au-delà des stratégies et des calculs. Les deux équipes se donnent à fond sur le champ de bataille, et chaque joueur tente d'atteindre l'état de grâce pour donner une nouvelle dimension au football japonais ! Isagi et ses coéquipiers vont-ils parvenir à s'offrir un avenir flamboyant au cours de cette seconde période extrêmement tendue ? !