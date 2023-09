Les Puissantes. 26 femmes noires francophones qui ont fait, font ou feront l'histoire

Vous connaissez très certainement Surya Bonaly, Aya Nakamura, Aïssa Maïga et Christiane Taubira. Mais connaissez-vous Paulette Nardal, Sarah Maladoror, Rachel Kéké ou Maboula Soumahoro ? Elles ont toutes en commun d'être des femmes francophones et d'être noires. A travers leur art, leur engagement, leur sport, leurs histoires, elles ont ouvert des portes, milité, gagné des médailles, créé des oeuvres majeures et elles ne figuraient pourtant dans aucun livre... jusqu'à aujourd'hui ! Découvrez les parcours de ces femmes qui ont marqué leur époque ou qui sont en train de la changer. Ce livre est un vibrant hommage à ces femmes qui ont soulevé des montagnes, et il devrait plaire autant aux petit. e. s qu'aux grand. e. s.