Calendrier Cocktails et apéros en 365 jours - L'ANNÉE À BLOC

Des cocktails délicieux toute l'année ! Voici 365 idées gourmandes et simples à réaliser pour se régaler et trinquer, été comme hiver. Retrouvez les classiques indémodables, bien sûr, mais aussi des recettes pour grignoter, des cocktails étonnants et des " mocktails " originaux : avec ou sans alcool, votre apéro sera réussi toute l'année. Alors, sortez le shaker et profitez de l' "Happy hours"!