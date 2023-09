Quand on prie la bonne étoile. Et si la Fée Bleue n'était pas censée aider Pinocchio ? Edition collector

" Etoile radieuse, tu es la première dont je vois ce soir la lumière... " Ainsi commence le souhait qui change tout pour Geppetto, la Fée Bleue, et une petite marionnette nommée Pinocchio. La Fée Bleue n'est pas censée accorder des voeux dans le village de Pariva, mais quelque chose dans celui-ci réveille une lueur d'espoir enfouie depuis longtemps en elle. Peut-être est-ce l'espoir qu'elle sent sous la solitude du vieil homme. Ou peut-être est-ce le fait qu'il y a longtemps, avant d'être la Fée Bleue, elle était une jeune femme appelée Chiara avec un simple souhait : aider les autres à trouver le bonheur. Sa soeur, Ilaria, l'avait toujours taquinée pour ça, car elle-même rêvait de quitter leur village endormi pour devenir une chanteuse d'opéra de renommée mondiale. Alors qu'Ilaria aurait donné n'importe quoi pour qu'une fée exauce son voeu, Chiara, elle, ne croyait pas aux traditions qui rendaient leur village célèbre. Quarante ans plus tard, Chiara, devenue la Fée bleue, défie les règles de la magie pour aider une vieille amie. Mais elle est découverte par la fée écarlate, anciennement Ilaria, qui, en raison d'une rancune vieille de plusieurs dizaines d'années, en veut à sa soeur. Elles décident de régler leur différend par un bon vieux pari, avec le destin de Pinocchio et de Geppetto suspendu dans la balance. Les soeurs trouveront-elles le moyen de se retrouver ? Ou est-ce que, comme beaucoup d'affaires de coeur, c'est un pari risqué ?