Notre fabuleuse désastreuse Christmas Party. Romance de Noël

Ca y est, l'époque la plus folle pour travailler chez Warm Me Up vient de commencer. En effet, le loufoque directeur de cette toute nouvelle marque de doudounes a un péché mignon, Noël. Pendant toute la période des fête, l'entreprise doit être au diapason de son humeur : chants de Noël dans les couloir, pulls moches à tous les étages et tournées de pain d'épices. Pour Blair, l'assistante de direction, les demandes extravagantes de son patron sont un cauchemar. Sa dernière lubie ? Organiser une grandiose Christmas party pour tous les employés. Pour mener à bien ce projet, Blair ne sera pas seule. Le directeur lui a adjoint un bine : Sonny, organisateur d'événement. Le mystérieux, agaçant et séduisant Sonny, qui n'est jamais d'accord avec elle et semble cacher bien des secrets... Tout ce qu'espère Blair, hormis organiser la plus inoubliable des fêtes, c'est arriver à maintenir Sonny à distance... pour ne pas révéler les siens.