60 icônes de la Mère de Dieu. Dormition-Assomption dans les icônes du VIIe au XVe siècle

Images merveilleuses de la Mère de Dieu ! Venues des premiers siècles de l'Eglise, ces icônes nous révèlent la foi et... le dogme. Celui de la Dormition-Assomption de la Vierge. Un dogme qui se construit autour de son endormissement, qui ne peut être qu'exceptionnel : le sommeil éternel et la montée au ciel de son âme portée par le Christ - l'Assomption. Les églises d'Orient, s'inspirant souvent de la Tradition et de textes apocryphes, ont développé cet extraordinaire mystère afin de l'expliquer aux fidèles. Dans ce livre, l'auteure, enseignante à l'Ecole Cathédrale, collège des Bernardins, décrypte 60 icônes parfois totalement inconnues, tant orientales qu'occidentales, exécutées du VIIe au XVe siècles sur différents supports comme la pierre, l'ivoire, le bois, le parchemin, et nous fait ainsi découvrir l'un des aspects le plus méconnu de la foi chrétienne et son message divin d'espérance.