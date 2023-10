S'initier aux arts divinatoires

Véritables boussoles pour lire le présent et l'avenir, les arts divinatoires sont des outils ancestraux qui guident les hommes sur leur chemin de vie. Dans cet ouvrage, découvrez les arts divinatoires emblématiques et apprenez à percevoir les messages des mondes invisibles : -Interroger un pendule, tirer les cartes de tarot et d'oracles, comprendre les significations sacrées derrière la numérologie et la tasséomancie, décrypter la symbolique des rêves, faire parler les runes et les dés divinatoires, interpréter les lignes de la main... -Avec des schémas explicatifs (méthodes de tirages, planches de radiesthésie pour le pendule, placement des lignes de la main...) et des conseils pour vous guider.