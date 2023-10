Découvrez le pendule divinatoire

Découvrez dans ce coffret d'initiation aux arts divinatoires : -Un pendule en en lapis-lazuli, considéré comme " la pierre des dieux " et symbole de la voûte céleste et la force sacrée. -Une pochette en velours pour le ranger. -Un guide de 48 pages avec des conseils pour choisir son pendule (forme, matériau...) et le préparer avant une séance, formuler ses questions et interpréter les réponses. -Deux planches de radiesthésie grand format : oui/non/ peut-être/ à reformuler et émotions positives /négatives, pour une première approche de la prédiction.