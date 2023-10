Nistisima. Délices de la cuisine méditerranéenne

Nistisima signifie " nourriture de Carême " , une nourriture consommée par les personnes de confession orthodoxe. La plupart du temps, cela implique de renoncer à la viande et aux produits laitiers et d'utiliser des légumes, des légumineuses et des céréales pour créer des plats faciles et délicieux. Dans ce livre, Georgina s'appuie sur l'histoire et la culture de la cuisine "nistisima" en Méditerranée, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est pour partager 120 recettes.