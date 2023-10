L'histoire en chantant

Jean-Noël Jeanneney, chansonnier ? Deux fois ministre, ancien président de la BNF et de Radio France, le grand historien des idées politiques et des mentalités commence une nouvelle carrière... dans le sillon musical de Brassens, Barbara, Jacques Brel et Alain Souchon. Voici réunis pour la première fois les textes de ses chansons où l'on croisera, entre autres, la girafe offerte en 1827 par Méhémet Ali au roi Charles X, le socialiste utopiste Charles Fourier, le président Félix Faure élu sur un malentendu en pleine affaire Dreyfus... Textes en résonance avec la grande histoire mais aussi textes personnels, tour à tour nostalgiques et primesautiers, cocasses, tendres, rebelles, rêveurs, amoureux... Un Jean-Noël Jeanneney en goguette qui brise l'armure et fait vibrer sa lyre pour le plus grand bonheur du compositeur Antoine Sahler, auteur des partitions musicales. Et puisqu'une telle lecture ne peut se faire qu'en musique, un système de QR code permet d'écouter, au fil des pages, les différents morceaux interprétés par François Marthouret et Sylvia Bergé, avec Chloé Girodon au violoncelle et Antoine Sahler au piano. C'est aussi à un dialogue entre histoire et chanson française qu'invite Jean-Noël Jeanneney dans le mini essai qui ouvre le volume, réflexion iconoclaste sur la gloire de Béranger et sa postérité. On y découvrira De Gaulle citer " Ne pleurez pas Milord " de Piaf, Pompidou invoquer les " Cactus " de Dutronc, Emmanuel Macron pleurer la mort de Johnny Hallyday...