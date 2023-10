Philippe VI. Le premier des Valois

Philippe VI a laissé dans les mémoires l'image d'un roi falot, sans talent militaire, dont le règne fut une longue lutte pour la sauvegarde de la Couronne. De fait, les batailles de L'Ecluse (1340) et de Crécy (1346) furent autant de désastres militaires qui ancrèrent le royaume dans une crise entamée sous les derniers Capétiens. En 1328, le premier Valois hérita d'un domaine à l'économie fragilisée par les aléas climatiques et d'une monarchie secouée par les scandales. " Roi trouvé ", c'est-à-dire " choisi " — en l'occurrence par une assemblée des grands du royaume —, le nouveau souverain souffrait d'un déficit de légitimité, qui participa au déclenchement du conflit avec son cousin anglais. Ce fut aussi à cette époque que débuta la grande peste qui ravagea l'Occident chrétien durant cinq longues années. Son règne, marqué par une succession de calamités, ne semble que le long crépuscule d'une grandeur passée. Pourtant, le royaume de France continue de se construire autour d'hommes et d'institutions toujours plus efficaces, au service d'un monarque à la souveraineté toujours plus affirmée. Les difficultés conjoncturelles n'entravent en rien, accélèrent même parfois, ces transformations structurelles. C'est ce que s'emploie à montrer Christelle Balouzat-Loubet dans cette remarquable biographie nuancée.