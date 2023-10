100 grands dinosaures et autres reptiles

Diplodocus, Tyrannosaurus, Tricératops : ceux-là c'est bon, tu les connais. Même si tu ne sais pas tout sur eux... Mais alors le Xiaotingia découvert il y a seulement 10 ans et recouvert de plumes ou le Mussaurus "lézard souris" pesant une tonne : tu les connais moins. Dans cette encyclopédie, retrouve les infos essentielles et des détails insolites sur 100 dinosaures et d'impressionnants reptiles volants ou marins, qui les ont côtoyés.