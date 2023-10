Quel rapport y a-t-il entre des films tels que Les Bronzés font du ski, Drunk, Les Tontons flingueurs, Un singe en hiver et Rio Bravo ? L'alcool, bien sûr ! Présente dans d'innombrables scènes, dialogues et génériques, la boisson irrigue autant les veines de l'histoire du septième art que celles de ceux qui l'ont façonnée. Saviez-vous que les frères Lumière ont réalisé des pubs pour le champagne ? Que Heineken aurait payé 45 millions de dollars pour apparaître dans un James Bond ? Que Gérard Depardieu buvait en douce sur le plateau des Fugitifs ? Que George Clooney s'en est mis plein les fouilles grâce à sa tequila ? Que le rosé de Brad Pitt a été élu "meilleur rosé du monde" ? Ce Dictionnaire éméché ouvre grand les caves du cinéma et vous emmène en balade dans les vignes de George Lucas, Francis Ford Coppola, Pierre Richard ou Carole Bouquet. Enfant naturel du Vaucluse, du pastis, des côtes-du-rhône et des salles obscures, Benoît Franquebalme a débuté dans la presse au quotidien La Provence. Il a ensuite gagné la capitale et ses lieux de perdition, avant de devenir journaliste culturel. Sévissant actuellement pour les magazines Le Parisien week-end et Marianne, il est l'auteur d'une biographie de Gérard de Villiers (Plon, 2018), d'Ivresses (JC Lattès, 2020) et de Sales Types ! (JC Lattès, 2022). Vous avez bien compté, le Dictionnaire éméché du cinéma est son quatrième livre.