U2 (3e édition). Le groupe, les chansons, la musique

U2, un groupe engagé U2 c'est 45 ans de chansons, de concerts, d'engagement pour le rock et pour la musique en général. U2 c'est également 4 copains de lycée issu de la banlieue de Dublin : Paul Hewson (alias Bono Vox/chant), David Evans (alias The Edge/guitare), Adam Clayton (basse) et Larry Mullen (batterie). Dans une biographie au rythme endiablé, Ernesto Assante nous propose de visiter ces quatre décennies avec les membres du groupe depuis leurs débuts dans la cuisine de la famille Evans jusqu'aux concerts de la tournée The Joshua Tree Tour en 2019, et à leur dernier album, Songs of Surrender en 2023. Outre les principales dates jalonnant une carrière internationale, l'auteur s'est aussi intéressé à ce qui fait l'essence de ce groupe qui a duré, en dépit des années, symbole de l'évolution de la musique en général et du rock en particulier. Ponctué par de nombreuses anecdotes racontées par les principaux protagonistes, le récit est richement illustré par des photos d'archives personnelles, des clichés pris pendant les concerts et les tournées, des extraits de clips vidéos de ce groupe qui n'a jamais cessé de se renouveler pour le plus grand bonheur de leurs fans dans le monde entier.