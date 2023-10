Beer Revolution. Le guide de la bière artisanale en BD

Un tour du monde en BD de la bière artisanale ! Depuis quelques années, on assiste à un véritable engouement autour de la bière. Autrefois mésestimé, ce breuvage populaire (en moyenne, chaque habitant de la planère en boit 26 litres par an ! ) est devenu depuis quelques années un objet de dégustation et de connaisseurs, à travers l'explosion du marché de la brasserie artisanale et des bars ou caves à bière qui se sont multipliés en zones urbaines. Et c'est peu dire si l'univers des brasseries et du brassage fascine ! Mais que savons-nous véritablement de la bière ? Quelle quantité faut-il pour brasser 10 litres de bière ? Comment passe-t-on de l'orge au moût ? Et surtout, quelle est l'histoire qui a amené ce produit ancestral à de tels niveaux de raffinement et de spécialisation aujourd'hui ? Pour répondre à ces questions, Teo Musso, le fondateur de la "Birra Baladin", l'un des principaux représentants de la gastronomie italienne, et le dessinateur Sualzo nous invitent à un voyage unique. De la Belgique à la République tchèque, en passant par la France, le Japon et les Etats-Unis, on va percer avec eux les secrets de prestigieuses brasseries artisanales européennes et internationales et redécouvrir la bière par le biais d'explications pédagogiques ou d'entretiens avec les brasseurs de ces différents établissements. A la manière des Ignorants d'Etienne Davodeau, les rencontres de Sualzo et Teo Musso sont celles d'esprits brillants et passionnés qui tissent, à la manière d'un reportage, des liens entre société, économie, chimie et accomplissements individuels ou collectifs. A hauteur d'hommes, le lecteur visite ainsi le monde contemporain de la bière, ses acteurs et ses savoir-faire avec le goût du travail bien fait. Un carnet de voyage incontournable pour donner l'eau à la bouche des amateurs de bière et des curieux !