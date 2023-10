Dessine ton Manga !

Lecteur de mangas, tu adores plonger dans des univers captivants ? Invente le tien grâce à ce kit complet ! Retrouve dans ce coffret : -Un manga de 144 pages à illustrer, pour donner vie à tes propres personnages (il sera peut-être adapté en anime... qui sait ? ). -Les instruments de base du mangaka : 3 crayons à papier, un stylo fine-liner pour repasser les crayonnés, un feutre à alcool à double embout, un taille-crayon et une gomme. -Un livret de pas-à-pas pour t'initier à la technique du dessin manga et perfectionner ses acquis. -Un pochoir en plastique avec une règle de 16 cm intégrée, pour tracer les bulles et divers effets visuels (lignes de vitesse, bruitages...), pour une mise en scène soignée. Action, romance, science-fiction, fantasy, sport... Quelle histoire dessineras-tu ?