La trilogie des ombres (Tome 2-Les anges de Babylone). 2 Les anges de Babylone

Débarquée de l'enquête sur Borderline, Cécile Sanchez revient sur le terrain lorsqu'une guerre éclate entre de nouveaux caïds et le Réseau Fantôme. D'autant que l'un des leaders de l'organisation criminelle vient de sortir de prison, plus dangereux et instable que jamais. Au coeur de cette lutte de territoires, les Anges de Babylone, une nouvelle unité qui a grandi dans l'ombre de Borderline, s'apprête à se déployer et à étendre son emprise. Avec la mystérieuse Voix qui ne cesse de guider leurs actions, leurs pensées et leurs bras armés. Même les anges déchus auront leur croisade, et celle qui ouvre la porte au grand chaos balaiera tout sur son passage : il n'y aura pas de quartier.