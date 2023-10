Le bûcher des certitudes

1609. Au coeur du Pays basque, encore imprégné de mythes païens, un homme est chargé par Henri IV d'éradiquer la sorcellerie. Dévoré par la foi, le goût du pouvoir et les certitudes, Pierre de Lancre a pour ce faire une méthode imparable : purifier les âmes en brûlant les corps. Sur ces terres rudes à la langue impénétrable, désertées par les hommes partis en mer, les destins de quatre femmes vont s'entrecroiser. Amalia, la guérisseuse au coeur pur, Murgui, une adolescente à la beauté du diable éprise d'un jeune charbonnier, Graciane, la marguillière de l'église qui attend le retour de son marin, et Lina, prête à tout pour fuir la pauvreté et le mépris. Echapperont-elles à la folie de ce chasseur de sorcières ?