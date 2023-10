Nos abîmes

1983, Cali. Claudia a huit ans et adore sa mère, mais cet amour n'est pas réciproque. Cette dernière n'aime pas non plus son mari, ni sa vie. Elle qui rêvait de glamour... Mais un jour, elle tombe éperdument amoureuse d'un autre homme. Sous les yeux de sa fille, elle se lance à corps perdu dans une relation cachée - avant de sombrer. Pris de pitié, son mari lui loue une maison dans les montagnes pour qu'elle se remette. Mais cela suffira-t-il ? Le portrait d'une famille fissurée de l'intérieur. Une petite fille désarmée face à la tristesse de sa mère. Un roman déchirant où les précipices sont omniprésents.