Je découvre les comptines juives

Des tendres berceuses yiddish aux rythmes joyeux des guitares, découvrez toute la richesse de la culture juive. Cinq comptines et berceuses extraites du grand livre disque Comptines du jardin d'Eden, paru en 2005 : Zolst azoy lebn, Durme durme, A la una, La parida et Ay le lule. Les chansons, issues de différentes communautés, sont interprétées par de très belles voix d'adultes et d'enfants, en yiddish ou en judéo-espagnol. Plusieurs styles musicaux sont représentés (klezmer, tsigane...), teintés de flamenco ou inspirés du répertoire médiéval castillan. Une sélection musicale pleine d'émotions.