Food is love. Recettes autour du monde

Kottbullar suédoises, poulet en sauce haïtien, cheeseburger au cantal... Au menu de ce livre, on retrouve les plats les plus plébiscités sur la chaîne Youtube de l'auteur et des recettes inédites, pour retrouver l'ambiance inimitable de Food is love. Un univers de recettes gourmandes pour rendre la bonne cuisine accessible à tous. Avec un ton jovial et une passion communicative, Tarek Ghedir nous guide à travers la planète pour découvrir ou redécouvrir aussi bien des plats traditionnels que des recettes de street food. Un livre de recette qui est ainsi une ode au plaisir de manger, de se retrouver, et de cuisiner des ingrédients frais, loin des clichés de la malbouffe. Tarek Ghedir, alias Food is Love, cuisinier passionné, a lancé sa chaîne Youtube pendant le confinement. Sa devise est simple : vos plats préférés, en toute simplicité. 3 ans plus tard, le succès est au rendez-vous avec 350 000 abonnés, rassemblés autour de plats du monde entier, toujours préparés avec des ingrédients frais.