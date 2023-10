Comment c'était avant ?

Un ouvrage documentaire de 64 pages, chronologique et panoramique, qui plonge le lecteur dans différentes époques et raconte comment l'espèce humaine a répondu à ses principaux besoins, au fil des siècles et des inventions. Chaque DP traite un sujet spécifique : - S'abriter - Vivre en ville - Se nourrir - Cuisiner - Manger - Se chauffer - S'éclairer - Se laver - Fabriquer ses vétements - S'habiller - Dormir - Se soigner - Guérir - Naître et grandir - S'instruire - Ecrire, lire, compter - Se repérer dans le temps - S'orienter - Sé déplacer - Voyager - Communiquer - Commercer - Bâtir - Faire la guerreChaque thème est décrit selon ses évolutions importantes et marquantes au cours de l'histoire, et illustré au moyen de nombreuses petites scènes. Certains thèmes sont traités en une grande illustration pleine double, pour plonger encore plus profondément le petit lecteur dans la vie de nos ancêtres.