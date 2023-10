Le grand livre des petits pâtissiers

50 recettes sucrées, faciles, saines et gourmandes pour les petits pâtissiers, rangées en 6 catégories (gros gâteaux, biscuits, crémes et mousses, gourmandises, petites pâtisseries et déco de gâteaux). Des pas-à-pas illustrés composent chaque recette, et, pour certaines, des alternatives moins sucrées sont proposées. Les pages intérieures sont recouvertes d'un vernis pour les protéger des éclaboussures et une wiro permet d'ouvrir le livre bien à plat sur un plan de travail.