Attendez-vous à un miracle. La clé du succès enfin dévoilée !

Le livre pour trouver votre propre miracle intérieur et espérer des miracles au quotidien ! Les miracles ne sont ni impossibles à vivre ni difficiles à réaliser si vous vous permettez de les rendre possibles ! Dans cet ouvrage inspirant, Joe Vitale offre les clés de sa psychologie pratique, consistant à attirer les désirs de votre vie en les comprenant et en les acceptant. Vous serez alors en mesure d'obtenir des résultats par vous-même, rapidement e t facilement. Vous découvrirez comment : - atteindre la pleine conscience de soi et provoquer le changement, - être reconnaissant de toutes les expériences de votre vie et en tirer profit, - choisir le regard à poser sur les événements de votre vie, - comparer ce que vous vous dites à la réalité, - être présent dans votre vie plutôt que de vivre dans le passé ou dans l'avenir. Par l'auteur du best-seller Zéro limite