Mon cahier de Noël avec Sami et Julie Dès 6 ans

Retrouve tes héros préférés, pour apprendre et t'amuser en attendant Noël ! 50 jeux et activités sur le thème de Noël : - De la lecture : des phrases courtes, spécialement conçues pour les lecteurs en début d'apprentissage. - Des jeux variés de français (grilles de mots, phrases "mystère"...) et de mathématiques (labyrinthes, points à relier, jeux de calcul...), mais aussi des jeux sur Noël. - Des activités manuelles faciles à mettre en oeuvre : en quelques étapes, fabriquez de jolies décorations de Noël, et pour les gourmands, réalisez de délicieuses recettes ! - Des devinettes pour rire en famille !