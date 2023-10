Réunion Guide Évasion

Cette nouvelle formule des guides Evasion vous invite à voyager autrement. Guidés par nos auteurs, experts de chaque destination, vous partirez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer des coins moins connus, en séjournant dans nos adresses " coups de coeur " ou en testant de nouvelles activités, en lien avec la culture du pays. Dans ce titre Réunion, Serge Borchiellini, passionné par cette île où il vit depuis de nombreuses années, vous propose une découverte entièrement revue et enrichie. Il vous propose un voyage en immersion : Saint-Denis, les côtes est et ouest, les Hautes Plaines, le Sud et les trois cirques. Retrouvez ses meilleurs conseils et ses coups de coeur pour un voyage authentique : - Des circuits sur mesure revues pour découvrir les grands sites naturels, les lagons azur aux poissons étonnants et aussi partir à la découverte de coins encore préservés du tourisme. Coups de coeur garanti ! - Les meilleures adresses, à la fois simples et authentiques : auberges traditionnelles, boutiques d'artisanat... Des balades et des randonnées pour arpenter les splendides paysages de l'île, s'immerger dans la culture locale ou découvrir un autre visage de l'île : les demeures créoles de Saint-Denis, randonnée autour du pic Adam, nager avec les dauphins encore les randonnées de la forêt du Tévelave ou les cratères du Piton de la Fournaise.