Sami et Julie- Spécial DYS (dyslexie) La veillée de Noël

Les premières lectures Sami et Julie spécialement adaptées aux enfants dys ! Toute la famille est réunie pour fêter Noël chez Papi et Mamie. Sami et Julie ont préparé un joli spectacle ! " J'apprends à lire avec Sami et Julie spécial dyslexie " est une collection conçue pour les enfants qui rencontrent des difficultés dans l'apprentissage de la lecture. Approuvée par les orthophonistes, elle propose des histoires courtes et adaptées pour rendre la lecture facile et accessible. L'enfant peut lire seul et sans difficulté grâce à : une mise en pages aménagée ; des sons complexes en couleur ; une mise en valeur des mots-outils ; un vocabulaire adapté.